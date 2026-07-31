Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: जिले के कराटे खिलाड़ियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: को सम्मानित करते बेगूसराय के डीपीओ बिट्टू कुमार। बेगूसराय। जिला कराटे एसोसिएशन को खेल विभाग से मिली मान्यता डीएसओ बिट्टू कुमार ने दिया सहयोग का आश्वासन। जिला कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष झा...

Begusarai News: जिले के कराटे खिलाड़ियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद

Begusarai News: बेगूसराय। जिला कराटे एसोसिएशन को खेल विभाग से मिली मान्यता डीएसओ बिट्टू कुमार ने दिया सहयोग का आश्वासन। जिला कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष झा ने बताया कि वे हाल ही में जिला खेल अधिकारी बिट्टू कुमार से मिले। जहां एसोसिएशन को आधिकारिक रूप से सहयोग देने की बात कही गई। डीएसओ ने आश्वस्त किया कि कराटे खेल के विकास के लिए जो भी संभव सहयोग होगा वह दिया जाएगा। आशीष झा ने कहा कि इस मान्यता से बेगूसराय में कराटे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, अवसर और नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।