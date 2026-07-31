Begusarai News: जिले के कराटे खिलाड़ियों को नई पहचान मिलने की उम्मीद
Begusarai News: को सम्मानित करते बेगूसराय के डीपीओ बिट्टू कुमार। बेगूसराय। जिला कराटे एसोसिएशन को खेल विभाग से मिली मान्यता डीएसओ बिट्टू कुमार ने दिया सहयोग का आश्वासन। जिला कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष झा...
Begusarai News: बेगूसराय। जिला कराटे एसोसिएशन को खेल विभाग से मिली मान्यता डीएसओ बिट्टू कुमार ने दिया सहयोग का आश्वासन। जिला कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष झा ने बताया कि वे हाल ही में जिला खेल अधिकारी बिट्टू कुमार से मिले। जहां एसोसिएशन को आधिकारिक रूप से सहयोग देने की बात कही गई। डीएसओ ने आश्वस्त किया कि कराटे खेल के विकास के लिए जो भी संभव सहयोग होगा वह दिया जाएगा। आशीष झा ने कहा कि इस मान्यता से बेगूसराय में कराटे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, अवसर और नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
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