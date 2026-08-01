Begusarai News: पिछले साल की तुलना में जुलाई माह में 36 एमएम कम बारिश

Begusarai News: सिंघौल, निज संवाददाता। इस साल जुलाई माह बारिश के लिहाज से अच्छा रहा है। जुलाई माह में 256.8 एमएम बारिश की प्रत्याशा होती है। जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस साल जुलाई माह में 255.2 एमएम वर्षा हुई है। यह आंकड़ा लक्ष्य के लगभग है और पूरे माह समय समय पर हुई बारिश के बाद किसान भी खुश हैं। हालांकि पिछले साल से यदि तुलना करें तो इस साल जुलाई माह में 36.2 एमएम कम बारिश हुई है। पिछले साल इस माह में 299.4 एमएम वर्षा हुई थी। वहीं इस साल जून माह में 144.2 एमएम की जगह 69 एमएम ही बारिश हुई थी। इस वजह से जिले में खरीफ फसल काआच्छादन काफी विलंब से हुआ है। जुलाई माह में हुई लगातार बारिश की वजह से शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान कम रहने की वजह से लोगों को गर्मी से बहुत हद तक राहत मिली है。