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Begusarai News: पिछले साल की तुलना में जुलाई माह में 36 एमएम कम बारिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: जुलाई माह के लक्ष्य के करीब हुई बारिश... अनुसार इस साल जुलाई माह में 255.2 एमएम वर्षा हुई है। यह आंकड़ा लक्ष्य के लगभग है और पूरे माह समय समय

Begusarai News: पिछले साल की तुलना में जुलाई माह में 36 एमएम कम बारिश

Begusarai News: सिंघौल, निज संवाददाता। इस साल जुलाई माह बारिश के लिहाज से अच्छा रहा है। जुलाई माह में 256.8 एमएम बारिश की प्रत्याशा होती है। जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस साल जुलाई माह में 255.2 एमएम वर्षा हुई है। यह आंकड़ा लक्ष्य के लगभग है और पूरे माह समय समय पर हुई बारिश के बाद किसान भी खुश हैं। हालांकि पिछले साल से यदि तुलना करें तो इस साल जुलाई माह में 36.2 एमएम कम बारिश हुई है। पिछले साल इस माह में 299.4 एमएम वर्षा हुई थी। वहीं इस साल जून माह में 144.2 एमएम की जगह 69 एमएम ही बारिश हुई थी। इस वजह से जिले में खरीफ फसल काआच्छादन काफी विलंब से हुआ है। जुलाई माह में हुई लगातार बारिश की वजह से शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान कम रहने की वजह से लोगों को गर्मी से बहुत हद तक राहत मिली है。

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जुलाई माह में बारिश का आंकड़ा

जुलाई माह में किस प्रखंड में कितनी बारिश जिला सांख्यिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई माह में औसत 255.2 एमएम बारिश हुई है। लेकिन जिले के 18 में से चार प्रखंड में 200 एमएम से भी कम बारिश हुई है। जुलाई माह में बेगूसराय प्रखंड में 207 एमएम, बरौनी में 179.4 एमएम, वीरपुर में 326 एमएम, मटिहानी में 313.2 एमएम, शाम्हो में 244.6 एमएम बारिश हुई है। वहीं बलिया प्रखंड में 286.6 एमएम, साहेबपुर कमाल में 282.6 एमएम, डंडारी में 194 एमएम, बखरी में 216.3 एमएम, गढ़पुरा में 259.4 एमएम, नावकोठी में 368.6 एमएम बारिश हुई है। जबकि तेघड़ा में 187.6 एमएम, बछवाड़ा में महज 161.2 एमएम, मंसूरचक में 290.8 एमएम, भगवानपुर में 204 एमएम, चेरियाबरियारपुर में 223.2 एमएम, छौड़ाही में 297.8 एमएम और खोदावंदपुर में जुलाई माह में 250.4 एमएम बारिश हुई है। रिपोर्टर:केके सिंह

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