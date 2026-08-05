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Begusarai News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मंझौल के अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उल्लास और उमंग के साथ तैयारियाँ चल रही हैं। अनुमंडल कार्यालय, पुलिस कार्यालय, आरसीएस कॉलेज और विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में इस दिन को मनाने की योजनाएँ बनायी जा रही हैं।

Begusarai News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर

Begusarai News: मंझौल। अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में उल्लास एवं उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जारी है। अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल पुलिस कार्यालय, आरसीएस कॉलेज,थाना समेत विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है।

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