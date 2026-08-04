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Begusarai News: जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 7 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय में 7 अगस्त को एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा। यह मेले में 22 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि ऑन-द-स्पॉट साक्षात्कार लेंगे। न्यूनतम आठवीं पास से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक आदि योग्य उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने युवाओं को मौके का लाभ उठाने की अपील की है।

Begusarai News: जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला 7 को

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय की ओर से 7 अगस्त को जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान निजी क्षेत्र की राज्य एवं राज्य के बाहर की करीब 22 प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का ऑन-द-स्पॉट साक्षात्कार लेकर चयन करेंगे। � जिला नियोजन अधिकारी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मेले में न्यूनतम आठवीं पास से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तथा अन्य तकनीकी योग्यताधारी बेरोजगार युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं।

योग्य अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं दक्षता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं से समय पर आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्रों एवं अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें करियर संबंधी मार्गदर्शन भी प्रदान करना है।

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