Begusarai News: ढाई लाख के जेवर चोरी मामले में तीन पर प्राथमिकी
Begusarai News: नावकोठी के हसनपुर बागर वार्ड की जरीना बेगम ने दो मास पहले हुई जेवर चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसकी सास के पास सुरक्षित रखे गए जेवर चोरी हो गए हैं। शिकायत में तीन आरोपितों का नाम लिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के हसनपुर बागर वार्ड संख्या-02 निवासी जरीना बेगम ने करीब दो माह पूर्व हुई जेवर चोरी के मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज कांड में गांव के ही मो. दानिश, मो. असलम तथा जलीसा खातून को नामजद किया है। आवेदन में जरीना बेगम ने बताया कि दिल्ली जाने से पहले उसने लगभग 30 ग्राम सोने के दो जोड़ी झुमके, दो जोड़ी बाली, दो बुलाक, एक मांगटीका तथा चांदी की एक जोड़ी पहुंची, एक जोड़ी छागल और दो जोड़ी पायल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ढाई लाख रुपये है, अपनी सास जलीसा खातून के पास सुरक्षित रखे थे।
बाद में सास ने फोन पर सूचना दी कि ट्रंक का ताला तोड़कर चोर सभी जेवर चोरी कर ले गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद मामले की जानकारी जुटाने के दौरान बुधवार को उसने नामजद आरोपितों को चोरी हुए जेवर बेचने की बातचीत करते सुना, जिससे उसका संदेह और गहरा हो गया। सहायक थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।