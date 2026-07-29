Begusarai News: युवक की मौत मामले में डीएसपी पहुंचे घटनास्थल पर
Begusarai News: बलिया के फतेहपुर पंचायत में युवक बादल कुमार की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। डीएसपी सुबोध कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने भी न्याय की मांग की है।
Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 बालाचक मोड़ के समीप युवक बादल कुमार की मौत के मामले में बुधवार को डीएसपी सुबोध कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच की। इस दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस के समक्ष हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मृतक के पिता शिवकुमार पासवान ने डीएसपी से कहा कि उनके पुत्र की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। डीएसपी सुबोध कुमार ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है।
मृतक के मोबाइल का सीडीआर सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है।
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