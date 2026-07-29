Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: युवक की मौत मामले में डीएसपी पहुंचे घटनास्थल पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: बलिया के फतेहपुर पंचायत में युवक बादल कुमार की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। डीएसपी सुबोध कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मोबाइल और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने भी न्याय की मांग की है।

Begusarai News: युवक की मौत मामले में डीएसपी पहुंचे घटनास्थल पर

Begusarai News: बलिया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 बालाचक मोड़ के समीप युवक बादल कुमार की मौत के मामले में बुधवार को डीएसपी सुबोध कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और जांच की। इस दौरान मृतक के परिजनों ने पुलिस के समक्ष हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मृतक के पिता शिवकुमार पासवान ने डीएसपी से कहा कि उनके पुत्र की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। डीएसपी सुबोध कुमार ने परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बदमाशों ने सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर युवक की ली जान

मृतक के मोबाइल का सीडीआर सहित अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Murder Case Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।