Begusarai News: नागपंचमी पर अंतरराज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता, यूपी के पहलवानों का रहा दबदबा

Begusarai News: प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों ने दिखाया दम-खमअंतरराज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर रंजीत कुमार...

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। नागपंचमी के अवसर पर भगवती युवा क्लब के तत्वावधान में सोमवार को अंतरराज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर रंजीत कुमार ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रतियोगिता का आयोजन प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश, नेपाल सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों के अतिरिक्त क्षेत्रीय पहलवानों ने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। यूपी के पहलवानों का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली रहा। स्थानीय पहलवानों ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। रोमांचक मुकाबलों का आनंद लेने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सबसे चर्चित मुकाबले में गाजीपुर के राजेश पहलवान और डफरपुर के नीतीश आमने-सामने हुए जिसमें नितीश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजेश को पराजित किया। पटना की पल्लवी ने छतौना के मयंक को हराया जबकि समस्तीपुर के पप्पू पहलवान ने डफरपुर के रामप्रीत को शिकस्त दी।

रोमांचक मुकाबले छतौना के आयुष और सत्यम मिश्र के बीच हुई कुश्ती बेहद रोमांचक रही, जिसमें सत्यम मिश्र विजयी रहे। तैमूर के विकी सिंह और कमलपुर के शुभम कुमार के बीच का मुकाबला बराबरी पर छूटा। नावकोठी के कृष को छतौना के मयंक ने हराया, जबकि तैमूर के रियासत ने गाजीपुर के राजेश पहलवान को परास्त किया। एक अन्य मुकाबले में छतौना के सोनू ने पश्चिमी डफरपुर के डब्लू कुमार को हराया। तैमूर के विकी सिंह ने छतौना के मोहम्मद यतीश को शिकस्त दी। अबुपुर के मयंक और छतौना के नीरज के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें नीरज विजयी रहे। नेपाल के आतिश थापा ने डफरपुर के रामप्रीत को पराजित किया। इसके अलावा छतौना के अंशु और प्रिंस के बीच मुकाबले में अंशु ने जीत दर्ज की। वहीं आदित्य और आयुष के बीच हुई कुश्ती भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। प्रतियोगिता के दौरान पहलवानों के दांव-पेंच और रोमांचक मुकाबलों पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

उपस्थित विशेष मेहमान इस अवसर पर उपमुखिया राज कुमार सिंह, सरपंच शांति देवी, पंसस सदस्य अजीत सिंह, जयप्रकाश आदि मौजूद थे।