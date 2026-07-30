Begusarai News: डीएम व एसपी ने झमटिया घाट पर श्रावणी मेले का लिया जायजा

Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। श्रावणी मेले की तैयारी के लिए डीएम रविकांत शास्त्री और एसपी मनीष कुमार ने झमटिया घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं की तैयारियों की निगरानी की। घाट पर अवैध दुकानों की भी शिकायत की गई। प्रशासन ने बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

Begusarai News: बछवाड़ा, निज संवाददाता। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बुधवार को डीएम रविकांत शास्त्री व एसपी मनीष कुमार ने स्थानीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ झमटिया घाट का निरीक्षण किया।

निरीक्षण की मुख्य बातें निरीक्षण के दौरान उन्होंने झमटिया घाट पर गंगाजल भरने पधारने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या, उनके प्रवेश व निकास के मार्ग, शौचालय की साफ-सफाई, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित की जाने वाली तैयारियों की स्थानीय अधिकारियों से जानकारियां ली। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विभिन्न चयनित जगहों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी व जवानों की तैनाती करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने संपूर्ण मेला क्षेत्र में साफ- सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया। अधिकारियों के साथ पांव- पैदल गंगा तट से एनएच तक पहुंचे। बिजली के लिए उपयोग में लाई गई तार जगह-जगह कटे होने के कारण उन्होंने इसे गंभीर बताते हुए तुरंत बदलने का निर्देश दिया।

सुविधाओं का निरीक्षण उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि झमटिया घाट पर नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने मेला नियंत्रण कक्ष में कर्मियों की रोस्टर ड्यूटी की भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने घाट पर बने चेंजिंग रूम, धर्मशाला एवं सीढ़ी का भी निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद स्थानीय पंसस सिकंदर कुमार ने उन्हें गुप्ता बांध पर लगाए गए हाई मास्क लाइट बंद रहने की शिकायत की।

प्रशासन की प्राथमिकताएँ इस पर उन्होंने एसडीएम को बिजली कंपनी के अधिकारी से बात कर अविलंब बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। शिव गंगा मंदिर समिति के अध्यक्ष नलिनी रंजन ने डीएम को गंगा तट परिसर में अवैध रूप से दुकान लगाए जाने की शिकायत की। डीएम ने कहा कि झमटिया घाट श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। विशेष रूप से श्रावणी मेले के दौरान यहां गंगा स्नान एवं गंगाजल लेने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में घाट की साफ-सफाई, सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था प्रशासन की ओर से प्राथमिकता है। उन्होंने मेला के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ पर वाहनों के नियंत्रित परिचालन करवाने व कांवरिया पाथों में पर्याप्त रोशनी व पुलिस बलों की तैनाती करवाने का निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिया। टीम में एसडीएम नीरज सिन्हा, बीडीओ अमित कुमार, सीओ प्रीतम कुमार गौतम, थानाध्यक्ष परेंद्र कुमार, बीपीआरओ विश्वनाथ कुमार आदि थे। रिपोर्टर:उदय कुमार राय