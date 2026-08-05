Begusarai News: प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को लेकर शिक्षकों की कार्यशाला
Begusarai News: भगवानपुर में गणित-विज्ञान शिक्षकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को प्रभावी ढंग से लागू करना और दीक्षा एप पर प्रोजेक्ट के टास्क को समय पर अपलोड करना था। प्रशिक्षकों ने इस शिक्षण विधि की बारीकियों को समझाते हुए बताया कि इससे बच्चों में कई महत्वपूर्ण कौशल विकसित होते हैं।
Begusarai News: भगवानपुर, निज संवाददाता। शिक्षा में नवाचार और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को बाईट भवन भगवानपुर में गणित-विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला का मुख्य फोकस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करना और दीक्षा एप पर माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के टास्क को समय पर अपलोड करना रहा।
उपस्थित शिक्षक
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