Begusarai News: नवाचार की उड़ान भरने को मिले पंख, इंजीनियरिंग छात्रों को स्टार्टअप का मंत्र

Begusarai News: इंजीनियरिंग कॉलेज में छह दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम का समापन... कॉलेज में शनिवार को इंडक्शन कार्यक्रम के समापन समारोह में मौजूद शिक्षक व छात्र बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। राष्ट्र

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेगूसराय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए आयोजित छह दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ।

महाविद्यालयीय जीवन पर जानकारी मेंटर-मेंटी सत्र में प्रो. नवीन कुमार ने विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन जीवन, अनुशासन, समय प्रबंधन तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का जीवन केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्माण का भी महत्वपूर्ण चरण है।

एंटी-रैगिंग संबंधी जानकारी प्रो. अमित कुमार सिंह ने एंटी-रैगिंग संबंधी नियमों एवं प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत कराया। सभी से रैगिंग मुक्त एवं सौहार्दपूर्ण परिसर बनाए रखने का संकल्प दिलाया। वहीं प्रो. गुलाम सरवर ने महाविद्यालय के अनुशासनात्मक नियमों, छात्र आचरण, नैतिक मूल्यों तथा विद्यार्थियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अनुशासित वातावरण बनाए रखने की अपील की। अगले सत्र में परीक्षा प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रो. राजीव कुमार रंजन एवं प्रो. राहुल कुमार ने परीक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियम, आंतरिक मूल्यांकन, उपस्थिति, सेमेस्टर परीक्षा प्रक्रिया, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन तथा अन्य शैक्षणिक नियमों की विस्तृत जानकारी दी।

पुस्तकालय उन्मुखीकरण की व्यवस्था उन्होंने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए और नियमित अध्ययन तथा समय पर तैयारी के महत्व पर बल दिया। प्रथम शैक्षणिक सत्र के अंतर्गत पुस्तकालय उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन प्रो. राकेश रौशन एवं प्रो. विकास कुमार ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को महाविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय की कार्यप्रणाली, सदस्यता प्रक्रिया, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी की व्यवस्था, संदर्भ पुस्तकों के उपयोग, समाचार-पत्र एवं पत्रिकाओं की उपलब्धता, ई-लाइब्रेरी, डिजिटल संसाधनों तथा ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

स्टार्टअप पर सत्र कार्यक्रम का अंतिम एवं सबसे आकर्षक सत्र स्टार्टअप एवं इनोवेशन को समर्पित रहा। इस अवसर पर डॉ. ऋषिकांत कुमार ने कहा कि आज का युग नवाचार, तकनीक और उद्यमिता का है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक सोच, तकनीकी ज्ञान और समस्या-समाधान की क्षमता का उपयोग करते हुए नए स्टार्टअप विकसित करने के लिए प्रेरित किया। प्रशांत कुमार ने अपने स्टार्टअप की सफलता की प्रेरणादायक यात्रा साझा करते हुए बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर सीखने की भावना और कठिन परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलताओं से सीखते हुए निरंतर आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया।

स्टार्टअप गतिविधियों की जानकारी स्टार्टअप सेल के फैकल्टी इंचार्ज प्रो. रवि कुमार ने महाविद्यालय में संचालित स्टार्टअप गतिविधियों, इनोवेशन क्लब, इनक्यूबेशन सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों की जानकारी दी। जिला स्टार्टअप समन्वयक प्रिंस कुमार ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें नवाचार को अपनाने, जोखिम लेने तथा नए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उकार्यक्रम के समापन अवसर पर इंडक्शन कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. अभिषेक कुमार झा एवं अपर्णा श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति डॉ. अमरेश कुमार के निर्देशन में योग एवं पीटी सत्र से हुई। स्टार्टअप सेल के सहायक प्रभारी प्रो. रवि कुमार, तकनीकी सहायक सुधीर कुमार, वरिष्ठ छात्र समन्वयक उत्पल कुमार एवं शिवम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में जूनियर छात्र स्वयंसेवक प्रदीप, मयंक, ऋषु, वैभव, प्रणय, सुहानी, रानी, प्रीति एवं अंशु का भी सराहनीय योगदान रहा। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार