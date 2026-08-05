Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: मंझौल अनुमंडल में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उत्साह और उमंग के साथ तैयारियाँ चल रही हैं। अनुमंडल कार्यालय, पुलिस कार्यालय, आरसीएस कॉलेज और विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों में ये तैयारियाँ की जा रही हैं।

Begusarai News: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर

Begusarai News: मंझौल। अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र में उल्लास एवं उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी जारी है। अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल पुलिस कार्यालय, आरसीएस कॉलेज,थाना समेत विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी तेज, डीएम ने अधिकारियों को सौंपे दायित्व
ये भी पढ़ें:DIY: स्कूल प्रोजेक्ट के लिए तिरंगा बनाने का सबसे आसान तरीका, बच्चे भी मिनटों में सीख जाएंगे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News Independence Day

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।