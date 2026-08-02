Begusarai News: नागपंचमी को लेकर बाजार में कटहल की बढ़ी मांग

Begusarai News: नागपंचमी को लेकर बाजार में कटहल की बढ़ी मांग
Begusarai News: बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में नागपंचमी के अवसर पर आम और कटहल की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। सावन माह के प्रथम पक्ष पंचमी तिथि पर नागपंचमी पर्व मनाया जाएगा। इसी के चलते फलमंडी में शनिवार को खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही।
Begusarai News: बरौनी। बरौनी नगर परिषद क्षेत्र में नागपंचमी को लेकर आम व कटहल की मांग बढ़ गई है। सावन माह के प्रथम पक्ष पंचमी तिथि यानी सोमवार को नागपंचमी पर्व मनाया जाना है। इसी को लेकर यह तैयारी की गई है। रविवार को देर शाम तक खरीदारों की भीड़ फलमंडी में जुटी रही।
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