Begusarai News: मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से लोग परेशान

Begusarai News: मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से लोग परेशान
Begusarai News: बरौनी नगर परिषद के इलाकों में फॉगिंग न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक फैले जा रहा है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। नगरवासियों ने फॉगिंग कराने की मांग की है।
Begusarai News: बरौनी। बरौनी नगर परिषद के इलाकों में फॉगिंग नहीं होने से इन दिनों मच्छरों का काफी प्रकोप बढ़ गया है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक फैल जाता है। इस कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की भी लगातार आशंका बढ़ गई है। नगरवासियों द्वारा मच्छरों से बचाव के लिए अपनी तरफ से हर तरह का प्रयोग किया जा रहा हैं। कुणाल कुमार, दीपक कुमार, आनंद, राजेश आदि बरौनी नगरवासियों ने नगर परिषद कार्यालय से इलाकों में फॉगिंग कराने की मांग की है।
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