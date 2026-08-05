Begusarai News: गीदड़ काटने से महिला जख्मी
Begusarai News: नावकोठी में गीदड़ के बढ़ते आतंक से किसान खेत जाने में डर रहे हैं। हाल ही में, गीदड़ ने शंभू सहनी की पत्नी अनीता देवी को काटकर जख्मी कर दिया। चिकित्सकीय सहायता पीएचसी में दी गई। यह स्थिति स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गई है।
Begusarai News: नावकोठी। नावकोठी में गीदड़ के आतंक से लोग परेशान हैं। किसान खेत जाने से परहेज कर रहे हैं। बुधवार को बूढ़ी गंडक नदी बांध पर गयी नावकोठी वार्ड नंबर 11 निवासी शंभू सहनी की पत्नी अनीता देवी को गीदड़ ने काटकर जख़्मी कर दिया। उसकी चिकित्सा पीएचसी में की गई।
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