Begusarai News: बेगूसराय में आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के घर पर इनकम टैक्स की रेड
Begusarai News: बेगूसराय के श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में राम कृपाली सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े ठिकानों पर आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की। जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन, बैंक दस्तावेज, और डिजिटल डाटा की जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि आय से अधिक संपत्ति और टैक्स में हेराफेरी की जांच की जा रही है।
Begusarai News: बेगूसराय शहर स्थित श्रीकृष्ण नगर मोहल्ला स्थित राम कृपाली सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी शुरू की। गुरुवार की सुबह आयकर विभाग की टीम 10 गाड़ियों से आयी थी। टीम में शामिल अधिकारियों ने उनके आवास व परिसर में दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी है। जांच अधिकारियों के द्वारा वित्तीय लेनदेन, बैंक दस्ताबेज, डिजिटल डाटा, आय-व्यय का लेखाजोखा समेत अन्य कागजात को खंगालने में जुटी है। इसके अलावा जिस दस्ताबेज पर शक हुआ उसे अपने कब्जे में लिया गया। जांच टीम में शामिल अधिकारियों के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच की जा रही है।
टैक्स देने में हेराफेरी को जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी के दौरान क्या-क्या बरामद किये गये हैं व कहां गड़बड़ी हुई है इसकी जानकारी साझा करने से बचते नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।