Begusarai News: हरिगिरिधाम को पर्यटनस्थल का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करुंगा: संजय

Begusarai News: श्रावणी मेला का उद्घाटन रिधाम में गुरुवार को राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन के मौके पर मौजूद दर्शक। गढ़पुरा, एक संवाददाता। मिथिलांचल की पावन शिवनगरी बाबा हरिगिरिधाम में गुरुवार को राजकीय श्रावणी मेला...

Begusarai News: गढ़पुरा, एक संवाददाता। मिथिलांचल की पावन शिवनगरी बाबा हरिगिरिधाम में गुरुवार को राजकीय श्रावणी मेला का उद्घाटन बखरी विधायक सह बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर, हसनपुर विधायक राजकुमार राय, चेरियाबरियापुर विधायक अभिषेक आनंद, डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी मनीष, बखरी एसडीएम सह हरिगिरिधाम विकास समिति के अध्यक्ष सन्नी कुमार सौरभ ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

हरिगिरिधाम का विकास गन्ना मंत्री ने कहा कि बाबा हरिगिरिधाम के विकास के लिए सरकार से इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास करुंगा। हरिगिरिधाम को पर्यटनस्थल का दर्जा मिलने से सुविधाएं बढ़ेंगी। इस प्राचीन स्थल का विकास होना 매우 आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर इस स्थल का विकास होता है तो यहां रोजगार का सृजन भी होगा। कहा कि कमेटी ने जो हमसे मांग की मैंने कला संस्कृति विभाग से उसके लिए पांच लाख की राशि दिलवाई। हम खुद सिमरिया से हरिगिरिधाम आयेंगे और जो समस्या होगी, उसको देखेंगे।

श्रावणी मेले के लिए तैयारी डीएम ने कहा कि श्रावणी मेला सनातन धर्म का पावन अवसर है। इस मेला के लिए हमलोगों ने प्रयास किया है कि मेला में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इधर, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर ने कहा कि मैं सरकार से चन्द्रभागा नदी पर एक पुल बनवाने व मंझौल से गढ़़पुरा तक सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रही हूं ताकि श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रखंड प्रमुख अमोल देवी ने कहा कि बाबा भोले की महिमा अपरंपार है। बाबा के पास धन की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग चंदा करते हैं और लोग देते हैं क्योंकि आज भी बहुत लोग भक्ति में आस्था रखते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था बखरी एसडीएम ने कहा कि हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब बाबा की नगरी में हैं। यह मंदिर सिर्फ गढ़पुरा का ही नहीं बल्कि पूरे बेगूसराय का गौरव है। बाबा हरिगिरिधाम में एक महीने तक मजिस्ट्रेट व सुरक्षाबल की तैनाती रहेगी। हर गतिविधि पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पूर्व विधायक रामानंद राम ने कहा कि धाम के विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए। वहीं, हसनपुर विधायक ने कहा कि धाम के विकास के लिए हम भी प्रयास करेंगे। इधर, चेरियाबरियापुर विधायक ने कहा कि हरिगिरिधाम को पर्यटन स्थल बनाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करूंगा। कांवरिया पथ में प्रशासन सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त करे।

समारोह का समापन इसके पूर्व अतिथियों को माला व अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। साथ ही, कलाकारों के द्वारा स्वागत गान भी प्रस्तुत किया जिससे अतिथि मंत्रमुग्ध नजर आए। कार्यक्रम को जिला पार्षद किरण कुमारी, नरेंद्र प्रसाद सिंह, सुशील सिंघानिया, नितेश कुमार, डा. रविन्द्र राठौड़, धर्म नारायण झा आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सन्नी कुमार सौरभ ने की। मंच संचालन गढ़पुरा प्रखंड की पंचायत राज अधिकारी समीक्षा झा ने किया। मौके पर हरिगिरिधाम विकास समिति के सचिव विकास सिंघानिया, शिवनारायण झा, दीपांशु सिंह समेत हजारों ग्रामीण उपस्थित थे।

कांवरियों की तैयारी पहली सोमवारी के लिए रविवार को जल उठाएंगे कांवरिये सावन की प्रथम सोमवारी पर गढ़पुरा के बाबा हरिगिरिधाम शिव मंदिर में श्रद्धालुओं पर जलाभिषेक के लिए सिमरिया धाम में रविवार को सुबह तीन बजे से जल भरने का सिलसिला शुरू होगा। सिमरिया धाम में गंगा स्नान के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल भर कर कांवर पूजन कर बैंड-बाजा के साथ शिवभक्ति गीतों पर झूमते कांवरिये सिमरिया धाम से बाबा हरिगिरिधाम के लिए रवाना होंगे। इस दौरान विधि -व्यवस्था को लेकर जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती रहेगी। वहीं, पूर्व विधायक उपेन्द्र पासवान ने कहा कि धर्म स्थल पर राजनीति करने की मनाही है। जो नई समिति बनी है उनको पुरानी समिति की मानसिकता से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा हरिगिरिधाम में दो कार्ड छपवाये गये, एक पर भाजपा सब बड़े नेताओं के और दूसरे पर दलित नेताओं के नाम अंकित हैं। धाम के नाम पर चंदा करने को लेकर पूर्व विधायक धाम समिति पर बिफरते दिखे। सर्वप्रथम धर्मपुर निवासी पूर्व पंस की बेटी प्रतिभा ने अपनी भक्तिमय गाने सत्यम शिवम सुंदरम की अनुपम प्रस्तुति से सभी दर्शकों के मन को मोह लिया। वहीं, आरती कुमारी ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। इसके बाद दुनही पैक्स अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह की पोति अदिति कुमारी ने बाबा हरिगिरिधाम,डीएम, एसडीएम और उर्मिला ठाकुर का स्केच उन्हें सौंपा। रिपोर्टर:अग्निवेश वत्स