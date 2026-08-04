Begusarai News: बखरी में एसबीएम पिज्जा प्लाजा का शुभारंभ
Begusarai News: फोटो नं.14, बखरी के मुख्य बाजार स्थित मारुतिनंदन कॉम्प्लेक्स में बैंक ऑफ इंडिया के नीचे नवनिर्मित एसबीएम पिज्जा प्लाजा का सुसज्जित परिसर।
Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। मुख्य बाजार स्थित मारुति नंदन कॉम्प्लेक्स परिसर में बैंक ऑफ इंडिया के नीचे एसबीएम पिज्जा प्लाजा का शुभारंभ सोमवार शाम हसनपुर के विधायक राजकुमार राय ने फीता काटकर किया। विधायक ने कहा कि बखरी एवं आसपास के क्षेत्र में आधुनिक खानपान से जुड़े प्रतिष्ठानों की स्थापना से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने पिज्जा प्लाजा के संचालक गोपाल राय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण सेवा, स्वच्छता और ग्राहकों के प्रति समर्पण ही किसी भी व्यवसाय की सफलता की कुंजी है। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यवसायियों एवं बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने पिज्जा प्लाजा का अवलोकन किया तथा संचालक को प्रतिष्ठान के सफल संचालन के लिए बधाई दी।
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