Begusarai News: 52.31 लाख से संवरा डाकबंगला का अतिथि गृह, मंत्री ने किया लोकार्पण
Begusarai News: फोटो नं. 17, बखरी डाकबंगला परिसर स्थित जीर्णोद्धार किए गए अतिथि गृह का लोकार्पण करने के बाद मौजूद लोगों से बातचीत करते गन्ना उद्योग मंत्री सह बखरी विधायक संजय पासवान।
Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। डाकबंगला परिसर स्थित पुराने अतिथि गृह के जीर्णोद्धार के बाद रविवार को उसका लोकार्पण किया गया। षष्टम् राज्य वित्त आयोग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 52 लाख 31 हजार 700 रुपये की लागत से भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है।
उद्घाटन समारोह
विधायक सह राज्य सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान ने फीता काटकर और शिलापट्ट का अनावरण कर भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पुराने सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार केवल भवनों का नवीनीकरण नहीं, बल्कि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
आधुनिक सुविधाएं
मंत्री ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अतिथि गृह के चालू होने से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में विकास कार्यों की रफ्तार और बढ़ेगी।
अनुशंसा
बताया गया कि इस योजना की अनुशंसा जिला परिषद क्षेत्र संख्या-13 के सदस्य अमित कुमार देव ने की थी। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री संजय पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, लोजपा जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान, जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव, घनश्याम राय, पंकज पासवान, सुनील राय, कुमारी संगीता राय, अनिल कुमार, मुखिया राष्ट्रपति कुमार बिट्टू समेत अन्य अतिथियों का माला और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता अमरनाथ पाठक ने किया।
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