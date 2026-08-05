Begusarai News: छात्र-छात्राओं को नेतृत्व, अनुशासन, उत्तरदायित्व व सेवा भाव का पढ़ाया पाठ
Begusarai News: बेगूसराय के डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा नगर में बुधवार को अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें नव-निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज दिए गए और पद ग्रहण कराया गया। प्राचार्या ने छात्रों को नेतृत्व और जिम्मेदारी का महत्व बताया। सभी प्रतिनिधियों ने अपने दायित्वों का पालन करने की शपथ ली।
Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा नगर में बुधवार को अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुष्कर आनंद (आईपीएस बीएसएपी-8), डॉ. विश्वकर्मा, देव प्रियेश ( श्रम प्रवर्तन अधिकारी बेगूसराय ) व नव- निर्वाचित पदभार संभालने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक थे।
अलंकरण समारोह
नव-निर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों को बैज एवं सैश पहनाकर उनके पद एवं दायित्व सौंपे गए। प्राचार्या सबिता ने छात्र-छात्राओं को नेतृत्व, अनुशासन, उत्तरदायित्व तथा सेवा-भाव का महत्व बताया। उन्हें विद्यालय की गरिमा बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात छात्र परिषद के सभी प्रतिनिधियों ने ईमानदारी, समर्पण एवं निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का पालन करने की शपथ ली।
प्रतिनिधियों की शपथ
शपथ लेने वाले विद्यार्थी प्रतिनिधियों में कक्षा 12वीं के छात्र अनुराग कुमार हेड ब्वाय, वैष्णवी कुमारी हेड गर्ल, असिस्टेंट हेड बॉय एंड हेड गर्ल आदित्य राज एवं खुशी राज, दयानंद हाउस की हाउस कैप्टन आद्या झा तथा ऋषभ राज असिस्टेंट कैप्टन, हंसराज हाउस के हाउस कैप्टन प्रणव राज एवं कृष्णा कुमारी असिस्टेंट कैप्टन, राजेंद्र हाउस के खुशराज चौधरी हाउस कैप्टन एवं रिया कुमारी असिस्टेंट कैप्टन, नेताजी हाउस के हाउस कैप्टन हिमांशु शेखर एवं विजयलक्ष्मी ने असिस्टेंट कैप्टन का पद ग्रहण कर निष्ठा पूर्वक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की।
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