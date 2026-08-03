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Begusarai News: स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं एएनएम: मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: एएनएम कॉलेज में दीक्षांत समारोह, 94 छात्राओं को मिला प्रमाणपत्रदीपक कुमार सिंह, लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष प्रेम पासवान एवं जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव ने

Begusarai News: स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं एएनएम: मंत्री

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। एएनएम कॉलेज में मंगलवार को सत्र 2021-23 एवं 2022-24 की छात्राओं के लिए दीक्षांत समारोह किया गया। समारोह का उद्घाटन विधायक सह गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, पीएचसी प्रभारी डॉ. दीपक कुमार सिंह, लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष प्रेम पासवान एवं जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

समारोह में प्रमाणपत्र वितरण

समारोह में दोनों सत्रों की कुल 94 छात्राओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इससे पूर्व मंत्री ने टीबी से पीड़ित दर्जनों मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने तिलक-चंदन लगाकर एवं पुष्पवर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया। स्वागत गीत और मैथिली सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति ने समारोह को आकर्षक बना दिया।

अतिथियों का सम्मान

अंत में पीएचसी प्रभारी, एएनएम स्कूल की प्राचार्य श्वेता कुमारी एवं ट्यूटर प्रिया भारद्वाज ने अतिथियों को माला एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मंत्री संजय कुमार ने कहा कि एएनएम स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने प्रशिक्षित छात्राओं से सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा मरीजों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

समाज की सेवा में योगदान

जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान और अनुभव समाज की सेवा में उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक कर स्वस्थ समाज के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका होती है। मौके पर जिला पार्षद घनश्याम राय, नावकोठी के मुखिया राष्ट्रपति कुमार, लोजपा रामविलास के जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष पंकज पासवान, जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार, गौतम सिंह राठौड़, गौरव सावर्ण, सुनील कुमार समेत अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में एएनएम स्कूल के चंद्रशेखर पोद्दार, यक्ष्मा पर्यवेक्षक रणधीर कुमार, फार्मासिस्ट प्रभात कुमार, राजेश कुमार सहित अन्य का योगदान रहा।

अधिक जनकारी के लिए प्रश्न

दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया गया?
दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया।
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