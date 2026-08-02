Begusarai News: सिमरिया से बथौली तक कांवरिया पथ जगमग
Begusarai News: बीहट नगर परिषद ने सिमरिया धाम से बथौली चौक तक कांवरिया पथ पर प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया है। मरम्मत और सफाई के साथ-साथ चौक-चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बीहट नगर परिषद के प्रधान सहायक ने बताया कि कांवरिया पथ को पूरी तरह से जगमग कर दिया गया है।
Begusarai News: बीहट। बीहट नगर परिषद की ओर से सिमरिया धाम से लेकर बथौली चौक तक कांवरिया पथ पर प्रकाश की बेहतर व्यवस्था की गई है। कांवरिया पथ की मरम्मत कर साफ-सफाई की गई है। चौक-चौराहे पर बैरिकेडिंग करने के अलावा कांवरिया पथ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बीहट नगर परिषद के प्रधान सहायक राज कुमार ने बताया कि कांवरिया पथ को पूरी तरह से जगमग कर दिया गया है। (नि.सं.)
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