Begusarai News: बिना लाइसेंस वाले शहनाई विवाह भवन तारा को किया गया सील
Begusarai News: खोदावंदपुर में बिना लाइसेंस वाले शहनाई विवाह भवन तारा को अधिकारियों ने सील कर दिया। यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल के निर्देश के अनुसार सहयोग पोर्टल पर दायर किए गए वाद के आलोक में की गई। स्थानीय निवासियों ने उच्च ध्वनि वाले बाजा बजाने की शिकायत की थी।
Begusarai News: खोदावंदपुर,निज संवाददाता। बिना लाइसेंस वाले शहनाई विवाह भवन तारा को अधिकारियों ने बुधवार को सील कर दिया। सहयोग पोर्टल पर दायर वाद के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। बीडीओ मिथिलेश बिहारी वर्मा एवं थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल कुमार की मौजूदगी में इस विवाह भवन में ताला बंदी कर दी। मिली जानकारी के अनुसार इस विवाह भवन के बगल में रहने वाले स्व. रामाशीष महतो के पुत्र विजय कुमार ने सहयोग पोर्टल पर परिवाद दायर कर बताया था कि शहनाई विवाह भवन तारा में बराबर कोई न कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
इस दौरान रातभर उच्च ध्वनि वाला बाजा बजाया जाता है। इससे आस पास के लोगों की नींद हराम हो जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तारा गांव निवासी स्व. रामशरण महतो के पुत्र शशि रंजन कुमार के द्वारा तारा गांव की घनी आबादी के बीच शहनाई विवाह भवन का निर्माण करवाया गया है। इसका लाइसेंस नहीं है।
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