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Begusarai News: जब्त दो बालू लदे ट्रैक्टरों पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मटिहानी के सीतारामपुर गांव में अवैध बालू परिवहन के आरोप में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। जिला खनन विभाग ने इन पर 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मटिहानी थाना अध्यक्ष ने कहा कि वाहन मालिक जुर्माना भरने के बाद ही ट्रैक्टर-ट्रॉली को प्राप्त करेंगे। अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

Begusarai News: जब्त दो बालू लदे ट्रैक्टरों पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना

Begusarai News: मटिहानी। थाना क्षेत्र के रामदीरी-चार पंचायत अंतर्गत सीतारामपुर गांव से अवैध बालू परिवहन के आरोप में जब्त किए गए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली पर जिला खनन विभाग ने कुल 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की संध्या मटिहानी थाना की पुलिस ने बालू लदे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था। कार्रवाई के बाद इसकी सूचना जिला खनन अधिकारी को भेजी गई। सूचना के आधार पर खनन विभाग ने दोनों वाहनों पर कुल 2.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस संबंध में मटिहानी थानाध्यक्ष चंद्रकांत कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि जमा करने के बाद खनन विभाग से रिलीज आदेश प्राप्त होगा।

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रिलीज आदेश मिलने के बाद नियमानुसार दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉली को छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध बालू परिवहन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।

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