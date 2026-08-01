Begusarai News: बरैपुरा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत
Begusarai News: छौड़ाही का मामला क्षेत्र की सहुरी पंचायत के बरैपुरा ग्राम में गैरमजरुआ सरकारी भूमि पर अवैध गृह निर्माण किए जाने की शिकायत उपमुखिया ने सीओ से की है। सहुरी पंचायत के उपमुखिया राजेंद्र यादव ने सीओ को इस...
Begusarai News: छौड़ाही, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की सहुरी पंचायत के बरैपुरा ग्राम में गैरमजरुआ सरकारी भूमि पर अवैध गृह निर्माण किए जाने की शिकायत उपमुखिया ने सीओ से की है।
शिकायत का विवरण
सहुरी पंचायत के उपमुखिया राजेंद्र यादव ने सीओ को इस संबंध में दिए आवेदन में उक्त सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को तत्काल रोकने तथा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उपमुखिया ने 30 जुलाई को दिए गए आवेदन में कहा है कि सरकारी गैरमजरुआ भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कराया जा रहा है।
सरकारी अभिलेखों का मिलान
सीओ से आग्रह किया है कि सरकारी अभिलेखों का मिलान कर स्थल निरीक्षण कराया जाए। यदि भूमि सरकारी पाई जाती है तो निर्माण कार्य को तत्काल रोकते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। यदि जांच में आवेदन में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो बिहार लोक भूमि अतिक्रमण संबंधी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
स्थानीय लोगों की चिंता
स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों का समय पर निष्पादन आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इस संदर्भ में सीओ चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन को भूमि के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है।
सामान्य प्रश्न
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