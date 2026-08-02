Begusarai News: सवा घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर हुआ पानी-पानी

Begusarai News: वर्षा के पानी में सड़क व मोहल्लो में बह गया जमा कचराव का नजारा। फोटो-12, एनएच-31 पर शहर के अमरदीप सिनेता हॉल के समीप जमा पानी से गुजरते वाहन। बेगूसराय, निज

Begusarai News: बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। इस साल मानसून में पहली बार रविवार को मूसलाधार वर्षा हुई तो एक तो नीम दूजे करैला वाली कहावत चरितार्थ हो गयी। असल में सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल की वजह से निगम क्षेत्र में हर जगह कचरे का अंबार लगा हुआ।

जलजमाव की समस्या कचरे से दुर्गंध आना शुरू हो गया था। इसी बीच मूलसाधार बारिश हुई तो नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड व मोहल्लों में जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। जगह-जगह अंबार लगा कचरे व नाले का गंदा पानी वर्षा पानी के साथ मिलकर सड़क से बहकर गली व मोहल्लों में घुस गया। पानी के साथ सड़े कचरे का सड़कों पर फैल जाने से गंदगी और दुर्गंध की समस्या बढ़ गई। जलजमाव का असर यह हुआ कि कई सरकारी दफ्तर, जागेश्वर कॉम्लेक्स, शहर की सभी प्रमुख सड़क, बाजारों और रिहायशी मोहल्लों में एक से दो फूट तक पानी भर जाने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। खासकर अमरदीप सिनेमा हॉल के सीप एनएच-31 पर जलजमाव होने से वाहन से लेकर बाइक सवार लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ा। जलजमाव की वजह से सड़क पर पानी या पानी में सड़क का फर्क मिटता हुआ दिखा। करीब सवा घंटे तक वर्षा होने की वजह से पानी के बीच से आमलोगों को घरों से निकलना मुश्किल रहा। जबकि दोपहिया और चारपहिया वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही।

प्रशासन की लापरवाही निगम प्रशासन नहीं चेता तो मूसलाधार वर्षा में डूब जाएगा शहर वार्ड-24 के पार्षद राजीव रंजन, वार्ड-42 की पार्षद रेखा देवी, वार्ड-25 की पार्षद मीना देवी ने बताया कि सदर अस्पताल परिसर, लोहियानगर, बाघी चौक, बाघा, विश्वनाथनगर, कॉलेजिएट रोड, कालीस्थान से विष्णुपुर जाने वाली सड़क, चाणक्य नगर, अशोक नगर पोखरिया, मुंगेरीगंज, कैंटीन चौक, पोखरिया, हेमरा, रतनपुर, हीरालाल चौक आदि जगहों पर वर्षा का पानी के साथ नाला का गंदा पानी सड़कों पर से होकर बहने लगा। ट्रैफिक चौक के समीप जागेश्वर मार्केट में भी पानी घुस गया। जलजमाव के कारण दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ और राहगीरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन पार्षदों ने नियमित रूप से नाला सफाई और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। पार्षदों ने कहा कि यह मूसलाधार वर्षा नगर निगम प्रशासन के लिए चुनौती है कि समय रहते प्रत्येक नाले की नियमित रूप से सफाई नहीं की गयी तो आने वाले दिनों में मानसूनी वर्षा में शहर को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। रिपोर्टर:मनोज सहनी