Begusarai News: बरौनी: भजन-कीर्तन से माहौल भक्तिमय
Begusarai News: बरौनी, सत्संग विहार में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन व कीर्तन से वातावरण भक्तिमय रहा। ऋतिक मोहन राय ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला और बताया कि हर व्यक्ति को जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। इस आयोजन में कई लोगों ने अपने विचार साझा किए।
Begusarai News: बरौनी। सत्संग विहार, बरौनी में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रार्थना, भजन व कीर्तन से माहौल भक्तमय बना रहा। इस मौके पर ऋतिक मोहन राय ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हर एक मनुष्य को जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर सफल जीवन जीने का मार्ग बताते हैं। ऋतिक धरणीधर महतो, सुरेश राय, प्रवीण कुमार सिंह, भोला, रवीश कुमार सिंह, अरुण कुमार श्रीवास्तव, मुकेश कुमार, अनिल राय, ओमप्रकाश, संजीव कुमार सिंह आदि ने विचार रखे।
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