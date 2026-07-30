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Begusarai News: गुरू के आदर्श को अपना कर ही भक्ति संभव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: फोटो नंबर: 11, कैप्शन: संत पॉल पब्लिक स्कूल में गुरू पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चे व शिक्षक।

Begusarai News: गुरू के आदर्श को अपना कर ही भक्ति संभव

Begusarai News: तेघड़ा, निज प्रतिनिधि। संत पॉल पब्लिक स्कूल तेघड़ा में गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। छात्रों ने गीत, नृत्य, काव्य एवं एकांकी के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, सम्मान और समर्पण की भावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। छात्र खुशी, नसरीन, जान्या, राधा, सोनम, राशि, कृति एवं प्रणव द्वारा प्रस्तुत गुरु वंदना से हुआ। मुख्य आकर्षण शिक्षक भीम कुमार द्वारा रचित गुरु-भक्ति पर आधारित एकांकी रही। इसका प्रभावशाली निर्देशन शिक्षिका प्रीति प्रिया ने किया। नाट्य प्रस्तुति में छात्रा पर्ल एवं राज नंदिनी तथा छात्र मारुति नंदन, युवराज, राघव कश्यप, अनुराग, रोहन, गोरेश गौरव, अक्षत, सुमित, बलबीर एवं शुभम ने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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स्कूल के प्रबंधक श्री सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सच्ची गुरु-भक्ति केवल पूजा, माला या चरण-वंदना तक सीमित नहीं होती, बल्कि गुरु के आदर्शों, संस्कारों और उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना ही वास्तविक गुरु-भक्ति है। प्राचार्या तनु सौरभ ने कहा कि गुरु का सम्मान केवल शब्दों या पुष्पों से नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, अनुशासन, विनम्रता एवं सदाचार से होता है। मौके पर राम कुमार मिश्रा, श्री सुरेंद्र कुमार सिंह, रंजीत कुमार, संजीव कुमार सिंह, प्रेम माधुरी आदि थे।

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