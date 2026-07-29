Begusarai News: श्रीकृष्ण गौशाला में मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव
Begusarai News: बखरी के श्रीकृष्ण गौशाला में गुरु पूर्णिमा का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीओ सन्नी कुमार सौरव ने की। उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना में भाग लिया। समारोह में प्रसाद वितरण के साथ पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा।
Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। श्रीकृष्ण गौशाला में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीओ सह गौशाला अध्यक्ष सन्नी कुमार सौरव ने की। इस अवसर पर एसडीओ ने कहा कि गुरु जीवन को सही दिशा देने वाले पथप्रदर्शक होते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसे श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी से गुरु के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन, अभिषेक और आरती में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की।
पूरे दिन गौशाला परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। पूजा-अर्चना के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में गौशाला के सचिव कैलाश शर्मा, उपाध्यक्ष केदार केसरी, मनोरंजन वर्मा, सुशील अग्रवाल, मनोज चौधरी, विवेक खेतान, अभिमन्यु केसरी, रामदयाल केसरी, प्रकाश टिबरेवाल, रितेश केसरी सहित गौशाला परिवार के सदस्य, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।