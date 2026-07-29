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Begusarai News: श्रीकृष्ण गौशाला में मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बखरी के श्रीकृष्ण गौशाला में गुरु पूर्णिमा का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीओ सन्नी कुमार सौरव ने की। उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना में भाग लिया। समारोह में प्रसाद वितरण के साथ पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा।

Begusarai News: श्रीकृष्ण गौशाला में मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

Begusarai News: बखरी, निज संवाददाता। श्रीकृष्ण गौशाला में बुधवार को गुरु पूर्णिमा उत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीओ सह गौशाला अध्यक्ष सन्नी कुमार सौरव ने की। इस अवसर पर एसडीओ ने कहा कि गुरु जीवन को सही दिशा देने वाले पथप्रदर्शक होते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसे श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी से गुरु के आदर्शों का अनुसरण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन, अभिषेक और आरती में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की।

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पूरे दिन गौशाला परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। पूजा-अर्चना के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में गौशाला के सचिव कैलाश शर्मा, उपाध्यक्ष केदार केसरी, मनोरंजन वर्मा, सुशील अग्रवाल, मनोज चौधरी, विवेक खेतान, अभिमन्यु केसरी, रामदयाल केसरी, प्रकाश टिबरेवाल, रितेश केसरी सहित गौशाला परिवार के सदस्य, समाजसेवी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

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