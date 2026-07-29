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Begusarai News: गायत्री प्रज्ञा पीठ में उत्सवी माहौल में मना गुरु पर्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: गढ़हरा (बरौनी) में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री प्रज्ञा पीठ में उत्सवी माहौल देखने को मिला। आचार्य विनोद कुमार सिंह ने गुरु के महत्व पर प्रवचन दिया। दिन भर अखण्ड जाप, विशेष पूजन और अन्य संस्कार कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भजन कीर्तन का आनंद लिया।

Begusarai News: गायत्री प्रज्ञा पीठ में उत्सवी माहौल में मना गुरु पर्व

Begusarai News: गढ़हरा(बरौनी),एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गायत्री प्रज्ञा पीठ गढ़हरा ,बरौनी परिसर में पूरे दिन उत्सवी माहौल दिखा। आचार्य विनोद कुमार सिंह ने प्रवचन के माध्यम से कहा कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का काफी महत्व है। जन्म देने वाले माता पिता,ज्ञान देने वाले गुरु और धरती माता हमारे आराध्य देव हैं। गायत्री माता हमारे जीवन को सम्पूर्ण संस्कार देती है।इस मौके पर प्रातः से चार पहर अखण्ड जाप हुआ। इसके साथ ही विशेष पूजन, गुरु गीता पाठ और अन्य संस्कार कार्यक्रम हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस अनुष्ठान में हिस्सा लिया। लोगों ने दीक्षा संस्कार, नाम करण संस्कार के साथ साथ इस मुहूर्त के विवाह दिवस को भी काफी आकर्षक बनाया।भजन

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कीर्तन को सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। पूजन उपरांत लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मौके प्राचार्य विनोद कुमार सिंह, सुधा देवी,जयशंकर, सत्यनारायण साह,पूनम तिवारी आदि मौजूद हुए।

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