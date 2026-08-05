Begusarai News: अतिथि प्राध्यापक संघ के डॉ. प्रीतम बने अध्यक्ष व डॉ. रजनीश सचिव
Begusarai News: फोटो नंबर: 11, गणेश दत्त महाविद्यालय में बुधवार को अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ के चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि।
Begusarai News: बेगूसराय। गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय में बुधवार को अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ का चुनाव कराया गया। इसमें अध्यक्ष डॉ प्रीतम कुमार व सचिव डॉ. रजनीश कुमार चुने गये। इसके अलावा उपाध्यक्ष डॉ. सीमा झा, संयुक्त सचिव डॉ. सरफराज खान, कोषाध्यक्ष डॉ मो. महताब आलम चुने गये। मौके पर डॉ. राजन वर्मा, डॉ. अभिषेक कुमार, डॉ. प्रकाश कुमार, डॉ. अक्षय कुमार, डॉ. पवन कुमार, डॉ. अमिय कृष्ण, डॉ. सत्यम कुमार सिंह, डॉ. अभिमन्यु कुमार, डॉ.नवीन कुमार सिंह, डॉ. जफर अली, डॉ. मुनीम व अन्य थे।
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