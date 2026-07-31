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Begusarai News: चोरी के आईफोन के साथ आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बरौनी। जीआरपी ने शुक्रवार को राजेंद्र पुल स्टेशन के निकट चोरी के आईफोन मोबाइल के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी सुनील दास के रुप में हुई है।

Begusarai News: चोरी के आईफोन के साथ आरोपित गिरफ्तार

Begusarai News: बरौनी। जीआरपी ने शुक्रवार को राजेंद्र पुल स्टेशन के निकट चोरी के आईफोन मोबाइल के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ाये आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी सुनील दास के रुप में हुई है।

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