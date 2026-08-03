Begusarai News: कांवरियों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म:संजय

Begusarai News: बेगूसराय। शहर के बॉम्बे ड्रेसेज व बॉम्बे फैशन ग्रुप मालिक संजय हिसारिया के द्वारा संचालित स्व. गीता कैलाश सेवा समिति व सुलतानियां धर्मशाला (गोपाल प्रसाद सुलतानियां) के द्वारा इनरावन में स्थित सुलतानियां धर्मशाला में श्रावणी मेला के अवसर पर पूरे एक महीने के लिए एक भव्य शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि शिवभ्क्तों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बताया कि यहां कंवरिया के लिए हर प्रहर का निःशुल्क भोजन, नाश्ता, फलाहार के साथ साथ ठहरने एवं आराम करने की उत्तम व्यवस्था की गई है। पहली सोमवारी पर यहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। संजय हिसारिया ने बताया कि हर साल यहां स्व. गीता कैलाश सेवा समिति के सम्पूर्ण परिवार तथा सुलतानियां धर्मशाला के संस्थापक गोपाल प्रसाद सुलतानियां के द्वारा संचालित किया जाता है।