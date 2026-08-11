Begusarai News: हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हुई बैठक
Begusarai News: गढ़पुरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने बैठक की। 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए। पंचायत, विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। इसमें 6600 तिरंगा झंडों का वितरण किया गया है।
Begusarai News: गढ़पुरा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सोमवार शाम बीडीओ अखिलेश्वर कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ प्रखंड सभागार में बैठक की। इसमें 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तिरंगा यात्रा निकाले जाने के बारे में दिशा निर्देश दिया गया। पंचायत के माध्यम से, विद्यालय के बच्चों के द्वारा, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा, जीविका दीदी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए सभी अपना अपना रुट चाट बना कर देंगे। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड की पंचायत से लेकर विभिन्न विभागों में 6600 तिरंगा झंडा का वितरण किया गया है जिसको लेकर पंचायत, विद्यालय, जीविका दीदी, सेविका, सहायिका आदि को तिरंगा यात्रा निकालना है।
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