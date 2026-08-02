Begusarai News: कांवरियों के लिए जगह-जगह पेयजल की व्यवस्था
Begusarai News: बीहट में सोमवारी के अवसर पर सिमरिया धाम से हरिगिरिधाम गढ़पुरा जाने वाले कांवरियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं ने चौक चौराहों पर पेयजल, नीबू शरबत तथा फल आदि की नि:शुल्क व्यवस्था की। रविवार की शाम को बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया।
Begusarai News: बीहट। सोमवारी पर सिमरिया धाम से हरिगिरिधाम गढ़पुरा जाने वाले कांवरियों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से चौक चौराहों पर पेयजल, नीबू शरबत तथा फल आदि की नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। रविवार की शाम बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। (नि.सं.)
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