Begusarai News: विष्णुपुर पंचायत में शोकसभा, दी श्रद्धांजलि
Begusarai News: नावकोठी के पूर्व मुखिया केशरी नंदन मिश्र की 75 वर्षीय पत्नी गायत्री देवी का निधन बुधवार को हुआ। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय नेता और मुखिया ने शोकसभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
Begusarai News: नावकोठी। विष्णुपुर पंचायत के पूर्व मुखिया एवं जदयू के वरिष्ठ नेता केशरी नंदन मिश्र की 75 वर्षीया पत्नी गायत्री देवी का बुधवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शोकसभा कर नावकोठी मुखिया राष्ट्रपति कुमार, विधायक प्रतिनिधि शंकर राय, भाजपा नेता रामशंकर पासवान, हसनपुर बागर के मुखिया विजय पासवान, पंसस अरविंद सिंह, पूर्व सरपंच विजय महतो, चन्द्रमणि कुमार आदि ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
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