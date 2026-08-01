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Begusarai News: स्कूली बच्चों को बाढ़ के खतरे व बचाव की दी गयी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत विद्यालयों में चली जागरुकता मुहिम के समय सतर्कता, कौशल विकास तथा मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया।एपीएस

Begusarai News: स्कूली बच्चों को बाढ़ के खतरे व बचाव की दी गयी जानकारी

Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शनिवार को प्रखंड के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में "सुरक्षित शनिवार" का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम का उद्देश्य

इस दौरान बाढ़ से उत्पन्न होने वाले खतरे, डूबने से बचाव, आपदा के समय सतर्कता, कौशल विकास तथा मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। एपीएस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नावकोठी के प्रधानाध्यापक गणेश झा, मध्य विद्यालय सैदपुर विष्णुपुर के प्रधानाध्यापक संजीत कुमार ने बताया कि अत्यधिक वर्षा, नदियों के जलस्तर में वृद्धि तथा बांध या तालाब टूटने से आसपास के क्षेत्रों में पानी फैलने की स्थिति को बाढ़ कहा जाता है।

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बाढ़ के खतरों की जानकारी

उन्होंने कहा कि बाढ़ से जन-धन, फसल, पशुधन और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। साथ ही, तेज बहाव, कटाव, बिजली के करंट तथा संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। उन्होंने डायरिया, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने तथा सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले जीवों से बचाव की जानकारी दी। नावकोठी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने विद्यार्थियों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखने, सूखा भोजन, पेयजल, दवाइयां, टॉर्च, रेडियो एवं अन्य आवश्यक सामग्री पहले से तैयार रखने की सलाह दी।

सुरक्षित रहने के उपाय

उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें, निचले इलाकों को समय रहते खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। नोडल शिक्षक हरिहर सहनी, अविनाश कुमार, रवीन्द्र कुमार, अनिल कुमार महतो ने मॉक ड्रिल के दौरान विद्यार्थियों को बताया कि बिना जानकारी के नदी, तालाब या नहर में नहीं जाएं, गहरे पानी में तैरने से बचें तथा आवश्यकता पड़ने पर लाइफ जैकेट एवं तैरने के सहायक उपकरणों का उपयोग करें। वहीं कुमुद रंजन ने बच्चों को पानी के समीप अकेला नहीं छोड़ने और तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश नहीं करने की भी सलाह दी।

प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी

उन्होंने सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया, डूबने की स्थिति में प्राथमिक उपचार, सीपीआर तथा कृत्रिम श्वसन देने की विधि का भी प्रदर्शन कर जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी भाग लिया और विद्यार्थियों को आपदा के समय धैर्य, सतर्कता एवं सामूहिक सहयोग के महत्व से अवगत कराया। मौके पर प्रधानाध्यापक राम सुजान सिंह, शंभू महतो, रेखा कुमारी, अभय झा, सुमन कुमारी, शारदा कुमारी, अभिलाष कुमार, अवनेश पाण्डेय, अंकित यादव, जमील अहमद, शांति देवी, चित्ररेखा कुमारी आदि मौजूद थे।

प्रश्नोत्तर

बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए?
बाढ़ के दौरान बिजली के तारों से दूरी बनाए रखें, निचले इलाकों को समय रहते खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
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