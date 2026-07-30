Begusarai News: पूजा सामग्री की दुकान में आग लगने से 40 लाख के सामान राख
Begusarai News: बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक पूजा सामग्री की दुकान में आग लग गई। घटना से दुकान में रखे 40 लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। पूर्व पार्षद ने जिला प्रशासन से मुआवजा मांगने की बात कही।
Begusarai News: बेगूसराय। रतनपुर थाना क्षेत्र के भोला ठाकुर गली में गुरुवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह वार्ड- 34 संजय दास की पूजा सामग्री की दुकान में आग लग गयी। इससे दुकान में रखी करीब 40 लाख रुपये के सामान राख हो गये। अगलगी के बाद शुभम पूजा घर राख में तब्दील हो गया। अगलगी की सूचना देने पर रतनपुर थाना की पुलिस एवं अग्निाशामन की गाड़ी आयी। अग्निशमन के द्वारा प्रयास किया गया तबतक काफी देर हो चुकी थी। पूर्व पार्षद रंजीत कुमार दास ने जिला प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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