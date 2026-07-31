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Begusarai News: बेगूसराय में पति के श्राद्धक्रम के बाद गंगा स्नान करने जा रही महिला की हादसे में मौत

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक स्कार्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला अपने दामाद के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। गन्ना मंत्री ने पीड़ित परिवार से मिलकर सहायता की आश्वासन दिया।

बेगूसराय में पति के श्राद्धक्रम के बाद गंगा स्नान करने जा रही महिला की हादसे में मौत
बेगूसराय में पति के श्राद्धक्रम के बाद गंगा स्नान करने जा रही महिला की हादसे में मौत

Begusarai News: बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पुल पर शुक्रवार की सुबह एक नियंत्रित स्कार्पियो ने बाइक में ठोकर मार दी। इससे बाइक पर सवार एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन- फानन में इलाज के लिए उसे भगवानपुर पीएससी में भर्ती कराया गया। जहां उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जहां आईसीयू इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका भगवानपुर थाना के गाड़ा ताजपुर निवासी स्वर्गीय रोशन पासवान की 45 वर्षीय पत्नी मंजू देवी थी। वह अपने दामाद अंगद कुमार के साथ गंगा स्नान करने के लिए बाइक से सिमरिया जा रही थी। मृतका केदूसरे दामाद व भगवानपुर थाना के चौकीदार लक्ष्मी पासवान ने बताया कि उनके ससुर रोशन पासवान की बीमारी के कारण 17 जुलाई को मौत हो गई थी।

26- 27 जुलाई को उनका श्राद्धकर्म समापन हुआ था। उसके बाद पूजा पाठ एवं शांति के लिए गंगा स्नान करने के लिए सिमरिया जा रही थी। इसी दौरान भगवानपुर पुल के समीप स्कार्पियो ने बाइक में ठोकर मार दी। इससे उनकी मौत हो गई। संजोग से गन्ना मंत्री संजय पासवान आईसीयू पहुंचकर उसके पीड़ित परिजनों से मिलकर ढाँढस बंधाया। साथ ही आश्वासन दिया हर संभव मदद करेंगे।

Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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