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Begusarai News: बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को रौंदा, गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: लीड पेज 3:::::::::: में हरपुर के समीप फोरलेन नेशनल हाईवे-31 पर हुई घटना मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर ठप किया आवागमन फोटो नं. 03, रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हरपुर के समीप...

Begusarai News: बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को रौंदा, गई जान

Begusarai News: बीहट,निज संवाददाता। रिफाइनरी थाना क्षेत्र में हरपुर के समीप फोरलेन नेशनल हाईवे-31 पर शनिवार को अपराह्न साढ़े ग्यारह बजे बेलगाम ट्रक की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान नींगा निवासी मो. जाफरान की 35 वर्षीया रशीदा खातून के रूप में की गई है। बताया गया है कि उक्त महिला नींगा की ही एक अन्य महिला के साथ हरपुर बैंक जाने के लिए सड़क पार करने वास्ते डिवाइडर के पास खड़ी थी। उसी दौरान बेगूसराय की ओर से आ रहा एक बेलगाम ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए रशीदा खातून को अपनी चपेट में ले लिया जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई।

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घटना की जानकारी

घटना की जानकारी मिलते ही नींगा से बड़ी संख्या में लोग हरपुर पहुंचे और मुआवजे की मांग करते हुए फोरलेन नेशनल हाईवे-31 को हरपुर के पास जाम कर दिया। दुर्घटना और रोड जाम की खबर मिलते ही बरौनी अंचलाधिकारी हेमंत अंकुर, बरौनी इंस्पेक्टर अमलेश कुमार, बरौनी थानाध्यक्ष विकास कुमार रंजन ने स्थानीय जनप्रतिनिधि नींगा के मुखिया प्रतिनिधि मो. हुकूमत, मोसादपुर के मुखिया राकेश कुमार, सरपंच विजय कुमार सिंह, नींगा के पंसस मो. तौकीर आलम, पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार की मदद से आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। सीओ ने मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना सहायता राशि के तहत चार लाख रुपये देने सहित अन्य विधिसम्मत सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए और तब शाम करीब तीन बजे लगभग तीन घंटे के बाद एनएच पर वाहनों का परिचालन सामान्य हुआ।

परिजनों का दुख

मृतका के पति मो. जफरान ने बताया कि उसकी पत्नी बैंक जा रही थी। सड़क किनारे खड़ा रहने के दौरान बेलगाम ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद घटनास्थल से लेकर नींगा में परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। रिफाइनरी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय भेज दिया। नींगा के पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि मृतका नींगा के जीविका समूह से जुड़ी हुई थी। रिपोर्टर:विपिन सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला किसके साथ सड़क पार कर रही थी?
महिला नींगा की ही एक अन्य महिला के साथ हरपुर बैंक जाने के लिए सड़क पार करने वास्ते डिवाइडर के पास खड़ी थी।
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