Begusarai News: बेगूसराय में अनियंत्रित कंटेनर ने एनएच -31 के डिवाइडर को तोड़कर महिला को कुचला मौत

Begusarai News: बेगूसराय जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कंटेनर ने डिवाइडर को तोड़ते हुए दो लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला, रशीदा बेगम, की मृत्यु हो गई। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने एनएच -31 को जाम कर दिया और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया।

बेगूसराय में अनियंत्रित कंटेनर ने एनएच -31 के डिवाइडर को तोड़कर महिला को कुचला मौत

Begusarai News: बेगूसराय जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हरपुर ढाला चौक के समीप शनिवार को एक अनियंत्रित कंटेनर एनएच सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी दिशा में चला गया। इससे कंटेनर के नीचे दो लोग आ गए। इनमें से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़ फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग व सड़क को जाम कर विरोध जताया।

मृतका का परिचय मृतका बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा गांव वार्ड -8 निवासी निवासी करीब 35 वर्षीय रशीदा बेगम थी। वह मो। जाफरान की पत्नी थी। घटना के बाद एन एच -31 पर अफरा तफरी मची रही। देखते ही देखते सैकड़ो लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने एन एच -31 जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एन एच 31 घंटों जाम रहने से आवा गमन प्रभावित रहा। मृतका के परिजनों ने बताया कि वह हरपुर चौक स्थित बिहार ग्रामीण बैंक में लोन पास कराने के लिए जा रही थी।

घटना की जानकारी इसी दौरान बेगूसराय से बरौनी की तरफ जा रहा तेज गति से एक कंटेनर एन एच - 31 पर बनाए गए डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी दिशा में चला गया। इससे कंटेनर के नीचे रसीदा बेगम आने से कुचलकर मौत हो गयी। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकार मामला शांत कराया। उसके बाद आवा गमन शुरू भो सका। उसके बाद शव को कब्जे में लिया और सदर अस्पताल लाया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को जप्त कर थाना ले आई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है。