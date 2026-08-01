Begusarai News: बेगूसराय में अनियंत्रित कंटेनर ने एनएच -31 के डिवाइडर को तोड़कर महिला को कुचला मौत
Begusarai News: बेगूसराय जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कंटेनर ने डिवाइडर को तोड़ते हुए दो लोगों को कुचल दिया। इस घटना में एक महिला, रशीदा बेगम, की मृत्यु हो गई। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने एनएच -31 को जाम कर दिया और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया।
Begusarai News: बेगूसराय जिले के रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हरपुर ढाला चौक के समीप शनिवार को एक अनियंत्रित कंटेनर एनएच सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी दिशा में चला गया। इससे कंटेनर के नीचे दो लोग आ गए। इनमें से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़ फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग व सड़क को जाम कर विरोध जताया।
मृतका का परिचय
मृतका बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा गांव वार्ड -8 निवासी निवासी करीब 35 वर्षीय रशीदा बेगम थी। वह मो। जाफरान की पत्नी थी। घटना के बाद एन एच -31 पर अफरा तफरी मची रही। देखते ही देखते सैकड़ो लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने एन एच -31 जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एन एच 31 घंटों जाम रहने से आवा गमन प्रभावित रहा। मृतका के परिजनों ने बताया कि वह हरपुर चौक स्थित बिहार ग्रामीण बैंक में लोन पास कराने के लिए जा रही थी।
घटना की जानकारी
इसी दौरान बेगूसराय से बरौनी की तरफ जा रहा तेज गति से एक कंटेनर एन एच - 31 पर बनाए गए डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी दिशा में चला गया। इससे कंटेनर के नीचे रसीदा बेगम आने से कुचलकर मौत हो गयी। घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकार मामला शांत कराया। उसके बाद आवा गमन शुरू भो सका। उसके बाद शव को कब्जे में लिया और सदर अस्पताल लाया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने घटनास्थल से दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को जप्त कर थाना ले आई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है。
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।
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