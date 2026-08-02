Begusarai News: फसल बर्बादी से किसानों में आक्रोश
Begusarai News: सिमरिया धाम में श्रावणी मेला की तैयारी के दौरान, जिला प्रशासन ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। किसान राम प्रवेश सिंह और संजीव कुमार ने बताया कि उनकी फसल को नष्ट किया गया है। उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है और कहा कि जमीन की जरूरत थी तो किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी।
Begusarai News: सिमरिया धाम। सिमरिया धाम में चल रहे श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सफाई के नाम पर किसानों की फसल को बर्बाद करने का आरोप लगा किसान आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सिमरिया-दो किसान राम प्रवेश सिंह व संजीव कुमार उर्फ बुद्धन यादव ने बताया कि हमलोगों के राजेन्द्र पुल स्टेशन के पास स्थित खेत जिसका खाता 458, खेसरा 5087 व 5090 है, उस जमीन में लगी फसल अरहर, मक्का इत्यादि को बर्बाद कर दिया गया है। अगर जिला प्रशासन को जमीन की जरूरत थी तो किसानों को विश्वास में लेकर कार्य करना तथा इसका मुआवजा भी देना चाहिए था।
बताया कि उक्त जमीन पर पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से खेत की पैमाइश करवा उचित फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग की है।
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