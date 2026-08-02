Begusarai News: किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे: रोहित
Begusarai News: सिमरिया धाम में संयुक्त किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। किसानों ने तय किया है कि नौ अगस्त को सभी गांवों के किसानों के साथ बैठक कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। समिति अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया और जोरदार नारेबाजी की।
Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। संयुक्त किसान संघर्ष समिति सदस्यों की बैठक रविवार को बीहट नगर परिषद के चकिया में आयोजित की गई। बैठक में तय हुआ कि आगामी नौ अगस्त को जमीन से जुड़े सभी गांवों के किसानों के साथ बैठक कर रणनीति बना आंदोलन को तेज किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन के तानाशाही रवैये से परेशान होकर किसान अब आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान परिवार को बिना जानकारी दिए उनकी जमीन की घेराबंदी, पावर ग्रिड निर्माण, मनरेगा से खेल मैदान निर्माण, पौधरोपण, निफ्ट कॉलेज निर्माण समेत अन्य कार्य किया जा रहा है।
जबकि, किसानों की उक्त जमीन को लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा ज़बर्दस्ती किसानों की जमीन को हड़पने नहीं देंगे। बैठक में जगदीश राय, पैक्स अध्यक्ष पुनपुन सिंह, अमरेश मिश्र, जोगिंदर, लालबहादुर राय, अवधेश राय, रामसेवक सिंह, शैलेश कुमार, राजीव कुमार, अजय चौधरी, सीताराम राय, रामप्रीत राय आदि थे। बैठक के बाद किसानों ने जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी किया।
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