Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Begusarai News: सिमरिया धाम में फसल बर्बाद कर देने से किसानों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
Follow us on Google News
share

Begusarai News: सिमरिया धाम में श्रावणी मेला की तैयारी के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद करने से किसान आक्रोशित हैं। राम प्रवेश सिंह और संजीव कुमार ने बताया कि उनकी फसल को नुकसान पहुँचा है और जिले द्वारा उन्हें अनसुना किया गया है। किसान उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं।

Begusarai News: सिमरिया धाम में फसल बर्बाद कर देने से किसानों में आक्रोश

Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। सिमरिया धाम में चल रहे श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सफाई के नाम पर किसानों की फसल को बर्बाद कर देने से किसानों में आक्रोश है। सिमरिया दो किसान राम प्रवेश सिंह व संजीव कुमार उर्फ बुद्धन यादव ने बताया कि हमलोगों के राजेन्द्र पुल स्टेशन के पास मौजूद जमीन जिसका खाता 458, खेसरा 5087 व 5090 है। उस जमीन में लगे फसल अरहर, मक्का इत्यादि को बर्बाद कर दिया गया है। अगर जिला प्रशासन को जमीन की जरूरत थी, तो किसानों को विश्वास में लेकर कार्य करने तथा इसका मुआवजा भी देना चाहिए था।

उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर पटना उच्चय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से जमीन की पैमाइश करवा उचित फसल क्षतिपूर्ति देने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Begusarai News Begusarai Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।