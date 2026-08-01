Begusarai News: सिमरिया धाम में फसल बर्बाद कर देने से किसानों में आक्रोश
Begusarai News: सिमरिया धाम में श्रावणी मेला की तैयारी के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद करने से किसान आक्रोशित हैं। राम प्रवेश सिंह और संजीव कुमार ने बताया कि उनकी फसल को नुकसान पहुँचा है और जिले द्वारा उन्हें अनसुना किया गया है। किसान उचित मुआवजा की मांग कर रहे हैं।
Begusarai News: सिमरिया धाम, एक संवाददाता। सिमरिया धाम में चल रहे श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सफाई के नाम पर किसानों की फसल को बर्बाद कर देने से किसानों में आक्रोश है। सिमरिया दो किसान राम प्रवेश सिंह व संजीव कुमार उर्फ बुद्धन यादव ने बताया कि हमलोगों के राजेन्द्र पुल स्टेशन के पास मौजूद जमीन जिसका खाता 458, खेसरा 5087 व 5090 है। उस जमीन में लगे फसल अरहर, मक्का इत्यादि को बर्बाद कर दिया गया है। अगर जिला प्रशासन को जमीन की जरूरत थी, तो किसानों को विश्वास में लेकर कार्य करने तथा इसका मुआवजा भी देना चाहिए था।
उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर पटना उच्चय न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन से जमीन की पैमाइश करवा उचित फसल क्षतिपूर्ति देने की मांग की है।
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