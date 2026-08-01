Begusarai News: सेवानिवृत्ति पर चौकीदार को दी गई विदाई
Begusarai News: खोदावंदपुर में चौकीदार सुरेश पासवान को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। उनकी विदाई समारोह में एसडीपीओ नवीन कुमार ने उन्हें अंगवस्त्रम और माला से सम्मानित किया। इस अवसर पर कई पुलिस अधिकारी और साथी चौकीदार उपस्थित थे।
Begusarai News: खोदावंदपुर। स्थानीय थाना के चौकीदार सुरेश पासवान को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। योगीडीह एवं मसुराज महाल के चौकीदार सुरेश पासवान 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। शनिवार को थाना परिसर में एसडीपीओ नवीन कुमार ने उनको अंगवस्त्रम एवं माला से सम्मानित किया। मौके पर थानाध्यक्ष चंदन कुमार, पुअनि अख्तर हुसैन, एएसआई विवेककांत शेखर, चौकीदार चन्द्रशेखर पासवान, दिनेश पासवान, गांगो महतो, अवधेश पासवान, रामबहादुर दास, घनश्याम कुमार, रंधीर कुमार, श्रीराम पासवान आदि मौजूद थे।
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