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Begusarai News: सेवानिवृत्त शिक्षक को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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Begusarai News: भगवानपुर के मिडिल स्कूल मेहदौली में शनिवार को सेवानिवृत्त शिक्षक अमर शंकर सिंह का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक ने की, जहां उन्हें चादर, स्मृति चिह्न और कलम देकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी शिक्षक की महत्वपूर्ण सेवा पर प्रकाश डाला।

Begusarai News: सेवानिवृत्त शिक्षक को दी गई विदाई

Begusarai News: भगवानपुर। प्रखंड के मिडिल स्कूल मेहदौली में शनिवार को आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में का सेवानिवृत्त शिक्षक अमर शंकर सिंह को विदाई दी गई। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक अशोक कुमार सिंह ने की। सेवानिवृत्त शिक्षक को चादर, स्मृति चिह्न और कलम देकर सम्मानित किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान सचिव उमेश प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते हैं। वे निश्चित समय सीमा के बाद अपने कार्य दायित्व से आजाद होते हैं। मौके पर मो. रईस उद्दीन, संजय कुमार हिटलर, रामप्रवेश महतो, मिथिलेश कुमार, कमल मौर्य, वैदेही कुमारी, अन्नू भारती, संजीव कुमार, मनोज कुमार, बाबुल प्रसाद सिंह, गोपाल कुमार आदि थे।

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