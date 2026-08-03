Begusarai News: ढाई सौ मेधावी छात्रों को किया सम्मानित
Begusarai News: चेरियाबरियारपुर में 'मेधा सम्मान समारोह-2026' का आयोजन हुआ, जिसमें 250 छात्रों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की गई। एडीएमओ राजू कुमार और बीईओ अतहर हुसैन ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।
Begusarai News: चेरियाबरियारपुर, एक संवाददाता। प्रखंड की सकरवासा पंचायत स्थित दुर्गा स्थान परिसर में बेटर सोसाइटी संस्था द्वारा 'मेधा सम्मान समारोह-2026' का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 250 छात्र-छात्राओं को मेडल, प्रशस्ति-पत्र एवं शैक्षणिक सामग्री देकर सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2027 में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के लिए शैक्षणिक सामग्री प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बेगूसराय के एडीएमओ राजू कुमार एवं चेरिया बरियारपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अतहर हुसैन उपस्थित रहे। बीईओ अतहर हुसैन ने कहा सकरवासा पंचायत के युवाओं द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है।
एडीएमओ राजू कुमार ने कहा शिक्षा ही समाज को नई दिशा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में शिक्षक बालमुकुंद झा, विजय सिंह, गणेश ठाकुर, नगीना अहमद, संस्था के अध्यक्ष शुभम कुमार, उपाध्यक्ष अंकेश कुमार, सचिव चंदन पासवान, कोषाध्यक्ष गोविंद कुमार, एमडी समशुल हसन आदि की भूमिका रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।