Begusarai News: बेगूसराय शहर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान को ले जागरूकता रैली 13 को, शामिल होंगे हजारों लोग

Begusarai News: हर घर तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश के प्रति गौरव, एकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना है। बैठक में 5,000 राष्ट्रीय झंडों की खरीद, तिरंगा फहराने और 13 अगस्त को जागरूकता रैली निकालने का निर्णय लिया गया। मुख्य पार्षद ने यह भी कहा कि यह अभियान केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है।

बेगूसराय शहर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान को ले जागरूकता रैली 13 को, शामिल होंगे हजारों लोग

Begusarai News: हर घर तिरंगा यात्रा का उदेश्य देश के प्रति गौरव, एकता व जिम्मेवारी की भावना को बढ़ाना: मुख्य पार्षद शहर से लेकर विभिन्न वार्डो में बनेंगे सेल्फी प्वाइंट, जीविका के दर पर खरीदे जाएंगे पांच हजार राष्ट्रीय झंडे नगर निगम सभागार में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान को लेकर हुई बैठक बेगूसराय नगर निगम के सभागार में सोमवार को हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान को लेकर पार्षदों के साथ अधिकारियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद पिंकी देवी की। इसमें अभियान को सफल बनाने के लिए जीविका की दर पर पांच हजार राष्ट्रीय झंडे खरीदने, हर घर पर तिरंगा फहराने व 13 अगस्त को जागरूकता रैली निकालने का निर्णय लेने की सहमति बनी।

अभियान की चर्चा मुख्य पार्षद ने पिंकी देवी ने कहा कि निगम क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने और अधिक से अधिक घरों पर तिरंगा फहराने को लेकर विमर्श हुआ। उसके बाद जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर वार्ड के हर घर में तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। मुख्य पार्षद ने कहा कि 13 अगस्त को निगम चौक से हर हर महादेव चौक तक जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसमें पार्षद, गणमान्य लोग, निगम के अधिकरी से लेकर सफाईकर्मी समेत दो हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। यह रैली निगम चौक से निकाली जाएगी। ताकि शहरवासी अपने-अपने घर में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडे फहरा सके।

सेल्फी प्वाइंट और और गतिविधियाँ इसके अलावा हर प्रमुख जगहों पर सेल्फी प्वाइंट लगाया जाएगा। ताकि उस दिन अधिक से अधिक लोग उस प्वाइंट पर आकर राष्ट्रीय झंडे के साथ अपनी तस्वीर खिंचाकर व वीडियो बना सके। मुख्य पार्षद ने कहा कि यह अभियान केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य नागरिकों में देश के प्रति गौरव, एकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है।

अन्य व्यवस्थाएँ साथ ही स्वतंत्रता दिवस को निगम क्षेत्र की साफ-सफाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में अभियान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने, राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के नियमों की जानकारी देने तथा लोगों को अभियान से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों, निगम कर्मियों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्कूल, बाजार और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया। कई पार्षदों ने कुछ बेहतर सुझाव भी दिये जिसे स्वीकार कर लिया गया। मौके पर पार्षद विपिन पासवान, राजीव रंजन, डॉ. शगुफ्ता ताजवर, रेखा देवी, ममता देवी, सीता देवी, गीता देवी, सूरवीर कुमार, वशिष्ठ शर्मा, राकेश कुमार आदि थे।