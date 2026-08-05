Begusarai News: शिविर में दिव्यांग छात्र-छत्राओं का किया गया मूल्यांकन

Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। पीएम श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैलाशपुर में दिव्यांग छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन सह जांच शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। इसमें ऑडियोलॉजिस्ट अंकिता कुमारी द्वारा 5 श्रवण वाधित बच्चों की जांच की गई। कई ऐसे बच्चे भी है जिन्हें कम सुनाई देता है एवं स्पीच थेरापी की जरूरत है। शिविर में जिन बच्चों को स्पीच थेरापी की आवश्यकता है उसे डे केयर सेंटर पर जाने की सुझाव दिया गया।

फिजियोथेरेपी जांच

हाथ एवं पैर से दिव्यांग बच्चों को फिजियोथेरेपिष्ट डॉ. संजय कुमार द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान 6 बच्चे को ट्राई-साइकिल उपलब्ध करायी जाएगी। समावेशी शिक्षा अंतर्गत कार्यरत शिवनाथ कुमार द्वारा बताया गया कि जिले अन्तर्गत सभी 26 पीएम श्री विद्यालय में जांच शिविर का आयोजन किया गया। सभी दिव्यांग बच्चों को यात्रा भत्ता एवं बालिक को छात्रवृत्ति की सुविधा के रूप में सीधे बच्चे के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। इस शिविर में श्रवण बाधित सृष्टि कुमारी, राकेश कुमार, सत्यजीत कुमार, सुभीत को कान की मशीन विभाग के द्वारा दी जाएगी। ऑर्थो सचिन कुमार, अभिनंदन कुमार, सरस्वती कुमारी, रूपम कुमार, सत्यजीत कुमार को विभाग के द्वारा ट्राई साइकिल जबकि दृष्टि बाधित अंकित कुमार, रूपम कुमारी को विभाग के द्वारा ब्रेल किट दिया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण दास, शिक्षक उपेन्द्र चौधरी, सज्जन कुमार शर्मा, शिक्षिका कविता कुमारी, दीपा भारती, संजू कुमारी, सोनाली कुमारी सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिका थे।