Begusarai News: दूसरी सूची के बाद भी तीन विषयों में नहीं हुआ एक भी नामांकन
Begusarai News: नावकोठी के डिग्री कॉलेज का मामला सूची में राजनीति विज्ञान की 4 सीटों के विरुद्ध 2, इतिहास की 11 सीटों के विरुद्ध 7 तथा हिंदी की 14 सीटों के विरुद्ध 12 छात्रों ने नामांकन कराया। इसके साथ ही अब तक...
Begusarai News: नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड के राजकीयकृत डिग्री कॉलेज, नावकोठी के अध्ययन केंद्र अकहा-ररिऔना में स्नातक नामांकन की दूसरी सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
प्रवेश प्रक्रिया का विवरण
प्राचार्य डॉ. अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि दूसरी सूची में राजनीति विज्ञान की 4 सीटों के विरुद्ध 2, इतिहास की 11 सीटों के विरुद्ध 7 तथा हिंदी की 14 सीटों के विरुद्ध 12 छात्रों ने नामांकन कराया। इसके साथ ही अब तक राजनीति विज्ञान में कुल 40, इतिहास में 38 तथा हिंदी में 49 छात्रों का नामांकन हो चुका है।
शिक्षा व्यवस्था से संबंधित मुद्दे
उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, हिंदी एवं राजनीति विज्ञान सहित छह विषयों में पढ़ाई की स्वीकृति मिली है। हालांकि, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और संस्कृत विषय में पहली और दूसरी दोनों चयन सूची में एक भी छात्र का नाम नहीं आने के कारण इन विषयों में नामांकन नहीं हो सका।
फिलहाल केवल इतिहास, हिंदी और राजनीति विज्ञान में ही छात्रों का प्रवेश हुआ है। महाविद्यालय में प्राचार्य के अलावा केवल राजनीति विज्ञान के एक प्राध्यापक की ही पदस्थापना हुई है। शेष विषयों के लिए अब तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि आगामी चरणों में नामांकन और शिक्षकों की उपलब्धता से स्थिति में सुधार होगा。
सामान्य प्रश्न
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