Begusarai News: शिव मंदिर के समीप नीचे लटका है बिजली तार
Begusarai News: बरौनी नगर परिषद वार्ड -16 में शिव मंदिर के निकट बिजली के तार काफी नीचे लटक रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, चार महीने पहले आंधी में एक बिजली का पोल गिर गया था। इसके बाद से बिजली अधिकारी को सूचित करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
Begusarai News: बरौनी। बरौनी नगर परिषद वार्ड -16 शिव मंदिर के निकट बिजली तार काफी नीचे लटका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग चार माह पूर्व आंधी तूफान में बिजली का पोल गिर गया था। तब से वहां बिजली तार नीचे लटका है। बिजली अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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